Retratos do teatro brasileiro tomam estações da Trensurb em Porto Alegre

Enquanto atores e atrizes não podem voltar de forma plena aos palcos, o Sesc/RS promove uma homenagem ao teatro com a exposição O olhar da cena. Hospedada a partir desta quarta-feira (15) nas galerias Xico Stockinger e Mario Quintana, que ficam nas estações Rodoviária e Mercado do Trensurb em Porto Alegre, a mostra traz imagens ligadas aos espetáculos do Palco Giratório Sesc em 2021.

A exposição é gratuita, mas acessível apenas aos passageiros do metrô, após a passagem pela catraca. A visitação pode ser feita todos os dias, das 5h às 23h20min, e a mostra fica em cartaz até 30 de outubro.

Retratando a diversidade e pluralidade encenadas nos palcos brasileiros, O olhar da cena traz imagens de dez do total de 17 espetáculos que integram esta edição do Palco Giratório, e que serão transmitidos ao vivo pela internet entre 30 de setembro e 16 de outubro. Os fotógrafos participantes são Júlio Ricardo (RJ), Allan Capdehourat (PR), Lívia Neves (PE), Isabela Bugmann (BA), Renato Domingos (RS), Diego Bresani (DF), Paula Carrubba (AL), Cyntia C (RJ) e Caique Cunha (CE).