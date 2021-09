Pianista russo é atração no Instituto Ling nesta quarta-feira

Um dos mais destacados pianistas da Rússia, Evgeni Mikhailov é a atração desta quarta-feira (15), às 20h, no Instituto Ling (João Caetano, 440). O recital acontece em formato híbrido, podendo ser acompanhando presencialmente (R$ 50,00, com opções de meia-entrada) ou online (gratuito, mediante inscrição prévia no). A capacidade no local é limitada a 20 lugares, e são levados em conta os protocolos de saúde para o enfrentamento da pandemia.