Nova fase de 'The masked singer Brasil' estreia com participação de Paula Fernandes

Os dois grupos de mascarados se encontram no palco do The masked singer Brasil pela primeira vez nesta terça-feira (14), após exibição da novela Império. A semana marca uma nova fase na competição musical da TV Globo, que conta ainda com a participação especial de Paula Fernandes como reforço no time de jurados ao lado de Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi.

A convidada, que é cantora, entra no bolão e dá seus palpites sobre os participantes do reality. "Foi incrível! Eu fiquei muito honrada com o convite! Queria continuar sendo júri para sempre. É divertido e contagiante! A produção é incrível, os personagens, tudo muito legal. Foi uma super experiência, amei estar com os jurados, uma turma muito positiva, legal... Dei boas risadas! E quero mais!", conta ela.

O programa acontece sob o comando de Ivete Sangalo e conta com Camilla de Lucas nos bastidores. The masked singer Brasil é uma coprodução da TV Globo com a Endemol Shine Brasil. O reality também é exibido no Multishow nas quartas-feiras.