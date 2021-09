Margs revisita origens com remontagem da sua primeira mostra, de 1955

O Margs (Praça da Alfândega, s/nº) abriu neste fim de semana a remontagem de 1ª Exposição de arte brasileira contemporânea, que marcou a estreia do museu, em 1955. A mostra foi a atração de inauguração do local naquele ano.

A atual atração resgata os trabalhos expostos incorporados ao acervo, ao mesmo tempo em que apresenta a totalidade das obras adquiridas para a coleção durante seu momento inicial de constituição ao longo dos anos 1950, sob comando de seu fundador, o artista e professor Ado Malagoli (1906-1994).

Estão expostas mais de 120 obras, de mais de 60 artistas, reunindo as que foram exibidas em 1955 e incorporadas ao acervo, além da totalidade das obras adquiridas para a coleção no momento de constituição do Museu, entre 1954 e 1959.

Com curadoria do diretor-curador do Margs, Francisco Dalcol, e da curadora-assistente do Museu, Fernanda Medeiros, 1ª Exposição de arte brasileira contemporânea: 1955/2021 — Resgate da mostra de

estreia do Margs e formação inicial do Acervo pode ser visitada gratuitamente de terça-feira a domingo, das 10h às 19h.

O projeto integra o programa História do Margs como História das Exposições, que tem por objetivo trabalhar o resgate da memória do museu de modo experimental e inovador.