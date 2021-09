Seminário online 'Corpo (En)Cena' tem Richard Serraria como atração

Uma conversa musical com o poeta e cancionista Richard Serraria marcará o lançamento do livro Sopaporiki , no seminário online Corpo (En)Cena, neste sábado (11), das 10h30min às 12h30min, com inscrições gratuitas pelo Sympla. No encontro virtual, a partir de seus versos e da sonoridade do sopapo, o poeta e pesquisador da cultura negra irá comentar sobre seu processo criativo. Processo que resultou no Sopaporiki como gesto ético e político abalando o status da língua oficial através da linguagem-invenção, porta-voz das línguas exterminadas, silenciadas e murmuradas.

Richard Serraria trabalha com o tambor sopapo há 21 anos. Seu livro é considerado não uma poesia livresca mas tomboralitura. Algo tão imagético e sonoro que não pode ser simplesmente lido, mas precisa ser escutado e acompanhado pelo ritmo do Sopapo.

Doutor em Literatura Brasileira pela Ufrgs, atua com Bataclã FC, Alabê Oni e espetáculos solos experienciando diferentes dimensões de intervocalidades em performances corporais, griotismo e tamboralitura. Tem oito discos lançados e dois DVDs. Já atuou em Cuba, Espanha, Argentina, Uruguai e 120 cidades de todos estados do País no Projeto Sonora Brasil do Sesc em 2013 e 2014. Ao longo de sua trajetória, foi destacado com oito prêmios Açorianos de Música.

A participação no Corpo (En)Cena deste mês é gratuita, com contribuições espontâneas ao artista (pelo PIX CPF 608.131.480-49) e compra de seu livro em https://livrariataverna.com.br/poesia/4459-sopaporiki-richard-serraria.html

Coordenado pelos psicanalistas Ângela Lângaro Becker e Edson Sousa, o seminário Corpo (En)Cena se propõe pensar o corpo na sua relação com a psicanálise e com diferentes manifestações artísticas.