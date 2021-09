Morin recebe título Doutor Honoris Causa da UCS nesta segunda-feira

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) concede nesta segunda-feira (13) o título Doutor Honoris Causa ao sociólogo Edgar Morin. A solenidade, às 14h, com transmissão pelo canal da UCS no YouTube, marcará a abertura do II Colóquio Internacional Processos Educacionais e Tecnologias Digitais: O humano em (trans)formação, promovido pelo Programa de Pós-Graduação de Educação e Humanidades da universidade.

Caberá a Morin, em seguida, proferir a conferência de abertura do evento, com o tema O humano em transformação, dirigida aos professores da educação básica e do ensino superior. O colóquio prossegue durante toda a semana. O professor francês é um dos mais importantes pensadores mundiais dos séculos XX e XXI.

A concessão do título, o 11º do gênero na história da UCS, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário (Consuni), órgão máximo da instituição, em assembleia realizada no dia 30 de junho de 2021, a partir de proposição da Área do Conhecimento de Humanidades, em reconhecimento à distinção acadêmica e ampla contribuição dada à educação pelo criador da abordagem do "pensamento complexo" bem como pela passagem de seu centenário, ocorrida em 8 de julho.

Sua bibliografia completa conta com 85 títulos, entre livros, ensaio e compilações. Em sua principal obra, O Método, composta por seis volumes publicados a partir de 1977, firma as bases do "paradigma da complexidade". Segundo Morin, o pensamento complexo é fundamentado em formulações surgidas nos campos das Ciências Exatas e das Naturais, como as Teorias da Informação, a Teoria Geral dos Sistemas e a Cibernética, propondo, assim, a transdisciplinaridade.