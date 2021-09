Theatro São Pedro recebe a banda Rock de Galpão em show solidário

De volta aos palcos, o Rock de Galpão se apresenta no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº) nesta sexta-feira (10) e neste sábado (11), às 21h, com show da turnê A solidariedade percorrendo o Rio Grande do Sul. O evento evento solidário contará com arrecadação de alimentos para o coletivo Cozinheiros do Bem.

Formado por Tiago Ferraz (voz e guitarra), Guilherme Gul (bateria), Alexandre “Mestre Kó” (teclados e vocais), Gustavo Viegas (contrabaixo) e Guilherme Goulart (acordeom), o grupo mescla as sonoridades regionais do Sul da América Latina com as mais contemporâneas e universais formas de fazer música.

Clássicos do cancioneiro gaúcho como Milonga para as Missões, Recuerdos da 28, Desgarrados, Canto dos livres e Amigo punk fazem parte do repertório revisitado, que traz ainda músicas próprias. O novo álbum deles, ainda sem título definido e com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2022, é o primeiro trabalho autoral do Rock de Galpão.