Abre mostra de Wagner Costa neste sábado na Casa de Cultura

O Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi) inaugura neste sábado (11) a exposição O traço que nasce da sombra, do artista visual e arquiteto Wagner Costa. Com curadoria de Henrique Menezes, a mostra leva ao público, na Galeria Augusto Meyer da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736 - 3º andar), um conjunto de obras inéditas, dentre as quais gravuras, matrizes e videoarte. A visitação vai até dia 30 de outubro, de segundas a sextas-feiras, das 10h às 18h, e aos sábados, das 13h às 18h, com entrada franca.

Uma das possibilidades para se pensar a obra de Wagner Costa é por meio da consciência sobre a luz: é ela que confirma a materialidade dos contornos e revela formas moldadas tão somente pelo domínio das fibras do algodão. O artista faz uso da prensa para criar relevos a partir de suas próprias silhuetas recortadas na matriz. O conjunto de gravuras-cegas parte de exercícios de observação de seu corpo, fragmentado e levado ao limite da abstração.

Se a pintura e o desenho operam pela adição (dos pigmentos, do traço a grafite), a essência da escultura clássica reside na subtração (da matéria). O interesse de Wagner em tensionar – e somar – as zonas de contato entre múltiplas expressões tem início em 2018, durante uma temporada de estudos na Academia de Arte de Florença (Itália), e se intensifica no Atelier de Gravura da Fundação Iberê Camargo: todas as obras desta exposição foram concebidas e produzidas na prensa que pertenceu ao mestre gaúcho.