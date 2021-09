Nova temporada de 'Segunda chamada' estreia no Globoplay

Os personagens de Segunda chamada estão de volta para o início de mais um ano letivo no curso noturno de jovens e adultos da Escola Estadual Carolina Maria de Jesus. A segunda temporada da série original Globoplay estreia nesta sexta-feira (10), com seis episódios, destacando mais uma vez o poder transformador da educação.

Na trama, as poucas matrículas na instituição não são suficientes para manter os portões abertos. Alunos, professores e funcionários precisam aprender a desenvolver modos próprios de exercitar a tolerância para que todos possam conviver em harmonia, respeitando suas grandes diferenças.

Nesta nova temporada, além de retomar as histórias pessoais dos educadores, o colégio se prepara ainda para acolher estudantes que sequer têm onde morar e que, por isso, vivem sob os viadutos e pontes de São Paulo.

Cada um com o seu passado, os novos alunos, sem residência fixa, não se definem apenas pelo que mostram ao mundo, mas sim pelos sentimentos e desejos escondidos por uma vida de dificuldades. Abuso, intolerância racial, alcoolismo e a violência em todas as suas formas são alguns dos obstáculos enfrentados por eles na história.

“Nessa segunda temporada, não vamos deixar de abordar as carências ligadas à educação pública, que continua sendo o foco da série. Mas, com a chegada dos novos alunos da escola, que são tão diferentes entre si, quisemos dar voz a uma camada ainda mais, digamos, invisível, que são as pessoas em situação de rua”, diz Carla Faour, uma das autoras da obra.