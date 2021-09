Mostra fotográfica explora luz e cores captadas ao longo da Orla do Guaíba

Abre nesta quinta-feira (9), às 18h30min, no Espaço 900 (José do Patrocínio, 900), na Cidade Baixa, a exposição Luz & Cor: um respiro em meio ao caos. Com entrada franca, a mostra de fotografias é resultado da observação e registro feitos pelo jovem artista Bruno Basso, estudante de Engenharia Ambiental de 22 anos, que, em função do resguardo e isolamento necessário durante a pandemia, encontrou nos passeios ciclísticos solitários uma forma de aliviar corpo e mente da tensão provocada na rotina pela Covid-19. Tendo como companhia uma bicicleta emprestada e uma Canon G15, passou a fotografar a paisagem no trajeto pela ciclovia da Zona Sul ao Centro, sempre atento aos detalhes de luz e cores que se apresentavam diferentes a cada dia.

Gaúcho, natural de Porto Alegre, Bruno estuda na Universidade Estadual Paulista (Unesp), em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo, onde residia até março de 2020. Com o início da pandemia no Brasil, Bruno voltou a morar com a mãe na capital gaúcha, enquanto frequenta as aulas da faculdade de forma online. Os passeios ciclísticos ao longo da orla do Lago Guaíba então passaram a ser o único momento de descontração e alívio durante este período tão dramático de preocupação e cuidado.





A mostra conta com a impressão em fine art pela Versus Fotogaleria, garantindo máxima precisão e qualidade nos detalhes de luz e cor, e emolduramento hand made, feito pelo próprio artista sob a assessoria do tio artesão, exprimindo exclusividade em cada uma das peças.





Caos, da mitologia grega, segundo o pensador da antiguidade Hesíodo, é o primeiro deus primordial do Universo, ou seja, a mais velha das formas de consciência divina. A palavra caos deriva do verbo grego chaino, que significa separar. Também poderia ser chamado aer, que significa ar, ou Anapnoe, que significa respirar. Caos é força catabólica, que gera o novo por meio da cisão, assim como os organismos mais primitivos estudados pela biologia.





O Espaço 900 é um local cultural, que une a arte e a gastronomia. Em quase cinco anos de existência, já recebeu cerca de 40 exposições de artistas renomados e também para novos artistas. O espaço prioriza todos os cuidados para a prevenção da transmissão da Covid-19, com álcool gel 70 presente em todas as mesas e distanciamento. Também é obrigatório o uso de máscara para circular no local. Além disso, possui ampla área aberta com jardim. Reservas podem ser feitas pelo telefone (51) 98035.1313.