Paulo dAvila homenageia o desenho com exposição na Galeria Bublitz

Também nesta quinta-feira (9), o arquiteto e artista Paulo d'Avila inaugura a exposição Velho amigo na Bublitz Galeria de Arte (Neusa Goulart Brizola, 143). A mostra poderá ser conferida presencialmente e também em https://virtual.galeriabublitz.com.br até 9 de outubro.

Natural de Cachoeira do Sul, d'Avila é considerado um expoente no meio gaúcho das artes. Na exposição, d'Avila destaca seu "Velho amigo", o desenho, em 66 obras, incluindo oito desenhos em bico de pena, além de quatro obras digitais criadas a partir do trabalho do artista produzidas pela Bublitz Quadros Personalizados.

“Tenho ainda claro em minha memória um desenho realizado por mim aos quatro anos de idade, creio que tenha sido a primeira vez que me dei conta de ter representado graficamente alguma coisa. Era uma pessoa de perfil. Talvez não fosse tão nítida e detalhada, mas com certeza já eram as linhas que formariam o desenho de um rosto. Deste momento em diante, desenhei, desenhei e desenhei por toda a infância, adolescência e idade adulta a ponto de escolher uma profissão onde o desenho é a expressão principal. Desta forma, dedico e homenageio nesta exposição o meu velho amigo, o Desenho”, declara o artista.

Com sólida trajetória na arquitetura, D’Avila expôs seus trabalhos com técnicas de aquarela e acrílica em diversos espaços no Estado, incluindo duas exposições na Bublitz Galeria de Arte, sendo uma individual em 2017. Profundo conhecedor da história da arte, tem entre seus gurus Peter Paul Rubens, Caravaggio, Monet e os brasileiros Portinari e Pedro Weingartner.

Em suas paisagens, revela sua visão, suas cores e sua técnica. “A arte é inerente ao ser humano e ao artista cabe expressar novas bases sobre a realidade”, conclui.