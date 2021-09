Ricardo Giuliani inaugura individual 'Um Gaúcho' em Santa Maria

Ricardo Giuliani inaugura nesta quinta-feira (9), no Museu de Arte de Santa Maria (Presidente Vargas, 1.400), a mostra individual Um Gaúcho, exibida originalmente em 2018, no Margs, em Porto Alegre. Com curadoria de José Francisco Alves, a exposição reúne 70 obras, entre pinturas, desenhos e aquarelas, que sintetizam uma crítica social sobre o personagem máximo de nossa história e cultura.

Selecionada por edital público, a mostra ficará disponível para visitação gratuita até o dia 8 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Visitas mediadas podem ser agendadas no e-mail [email protected]

Como forma de ampliar o debate sobre a temática durante os "festejos" farroupilhas, a galeria @abertoespacocultural - localizada em São Francisco de Paula, onde se encontram hoje os principais trabalhos do artista - promove lives nas segundas-feiras, às 19h, em seu perfil no Instagram, com leitura e bate-papo sobre textos do livro homônimo à exposição.