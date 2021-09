Festival Isolamento Music Lab promove mentorias com artistas gaúchos

O Festival Isolamento Music Lab entra em cena com o desejo de selecionar e impulsionar a carreira de 20 artistas ou bandas do Rio Grande do Sul. O evento, que oferece encontros, workshops e mentorias, está com inscrições abertas até o dia 22 de setembro. Tico Santa Cruz, Bibiana Petek e Nando Endres são os produtores musicais do evento.

Para participar basta preencher o formulário disponível pelo link da bio dos perfis @isolamentofestival e @dado_bier no Instagram e enviar uma apresentação musical através de um vídeo no YouTube. A canção deve ter duração de até 3 minutos e meio e precisa ser inédita. Os artistas, que devem ser residentes do Estado, escolhem apenas um dos dois segmentos musicais para fazer a inscrição: Praiano (Surf Music, Indie Surf, Reggae e Pop) ou Urbano (Folk, Pop Rock, Indie Pop, Acústico, Rap e Trap).

A curadoria é assinada por Edu Santos e as 20 melhores propostas, divulgadas no dia 1º de outubro, irão para a fase eliminatória com base nos critérios de originalidade, letra e melodia. Os selecionados irão participar, do dia 4 ao dia 8, de aulas e workshops que abordam pontos importantes da carreira musical nos dias de hoje.

Após a fase de mentorias, o terceiro passo é aprimorarem suas músicas com base nos resultados dos trabalhos desenvolvidos. Essa fase acontece de 8 a 13 de outubro. As canções serão analisadas pelos juízes que escolherão, no dia 14, quatro artistas ou bandas para serem produzidas nos estúdios da Loop Reclame em Porto Alegre.