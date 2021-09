Novo álbum do acordeonista Robinson Borba tem lançamento em CD e nas plataformas

Radicado em Portugal, o acordeonista gaúcho Ronison Borba lança nesta segunda-feira (13) seu primeiro disco solo. Instantes, voltado para o acordeon na música clássica, estará disponível em todas as plataformas digitais e também em formato físico. O álbum tem produção musical de Pedrinho Figueiredo e financiamento do FAC/RS.

Segundo brasileiro com formação específica no instrumento, Borba é aluno do renomado compositor e professor português Paulo Jorge Ferreira. Ao longo da sua carreira já participou e ganhou inúmeros festivais e concursos no âmbito nacional e internacional, passando por países como Argentina, Chile, França e Portugal além do próprio Brasil.

Seu novo disco, trabalho de caráter inédito gravado no Brasil, traz obras de importantes músicos da literatura do acordeon com conceitos composicionais distintos. O repertório apresenta obras de artistas como Viatcheslav Semyonov, Paul Rovsing Olsen, Jürgen Ganzer, Yuji Takahashi, Gennady Banshchikov, Franck Angelis, Sergey Voytenko e Paulo Jorge Ferreira.