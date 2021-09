Diversidade musical da América Latina é tema de festa no Opinião

Neste sábado (11), a partir das 20h, o Opinião (José do Patrocínio, 834) traz de volta a Fiesta Opinión Latina. A festividade celebra a diversidade em uma viagem que vai desde o México até o sul do Chile com sons que compõem a trilha sonora da região.

O repertório do evento traz a história de construção da identidade cultural da América Latina, com os flamencos que embarcaram na rota das caravelas e se misturaram com os ritmos e ensinamentos dos povos indígenas originários e africanos.

A Salsa, a Bachata do Caribe, a Cumbia da Cordilheira dos Andes, o Afroperuano, o Samba do Brasil e o Candombe Uruguayo são alguns dos ritmos que contam nossa história até chegar ao Pop Rock e Reggaeton dos dias atuais.

Na noite deste sábado, o palco do local recebe como atração os dançarinos do Tablado Andaluz e a banda Pedrito y El Compaz, formada por Pedro Souza, Leo Dias, Rodrigo Morales, Gustavo Rosa, Tuti Rodrigues e Luciano D'Leon.