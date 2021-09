Butiá recebe Gil Jazz Trio para apresentação neste domingo

Passeando pelo samba, smooth jazz e por elementos de funk e pop, o Gil Jazz Trio se apresenta no Butiá neste domingo (12), às 17h. Acompanhado de Tamires Duarte (baixo) e Lucas Fê (bateria), Gilberto Oliveira exibe um repertório com onze músicas autorais, muitas delas do disco Cordas pra que te quero.

Em mais de 40 anos de carreira, o artista que dá nome ao grupo é um dos músicos gaúchos mais requisitados para palcos e estúdios no País, já tendo tocado com grandes nomes da MPB como Alcione, Cauby Peixoto, Geraldo Flach, Jamelão, Neguinho da Beija-Flor e Robertinho Silva.

Gilberto também já performou com artistas do exterior, como as cantoras norte-americanas Jane Blakstone, Roseanna Vitro e Sandy Sasso, além dos pianistas Gladstone Trott, Warren Byrd e a trompetista holandesa Saskia Laroo.