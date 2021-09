Envelhecimento e vida ativa são temas de live do projeto 'Menopausa sem vergonha'

@meioseculodemulher Nesta quinta-feira (9), às 10h, a educadora física Márcia Selister conversa com a artista multimídia Zoravia Bettiol sobre envelhecimento e vida ativa. A live integra o projeto Menopausa sem vergonha, idealizado pela mediadora do encontro, e terá transmissão ao vivo através do Instagram

Um dos nomes mais atuantes das artes plásticas, Zoravia já participou de 154 exposições individuais e mais de 400 coletivas nas Américas do Sul, Norte e Central, além de Europa e Japão. Em seus trabalhos aborda temas relacionados a figuras míticas, ficcionais, históricas, artísticas e ao ambientalismo. Suas obras integram os acervos dos principais museus e centros culturais do mundo.

O projeto Menopausa sem vergonha, que agora recebe a artista, foi concebido por Márcia com o intuito de dividir experiências, buscar respostas e difundir conhecimento a respeito da menopausa. Desde outubro de 2020 mais de 30 lives sobre a saúde da mulher já foram transmitidas através da iniciativa.

“As mulheres sofrem nesse período da vida e muito desse sofrimento pode diminuir ou mesmo desaparecer com informações simples de cuidados básicos. O canal aberto de diálogo que temos com as mulheres, ouvindo suas dores em depoimentos emocionantes, nos faz perceber bem esse problema da desinformação, da falta de atenção e acolhimento”, observa a idealizadora.

O projeto engloba ainda a campanha MenopausaSemVergonha Itinerante-Híbrido, que acontece até 20 de setembro com o propósito de levar conhecimento sobre o assunto para dentro das periferias. A ação , acompanhada da psicopedagoga Rosana Kasper, acontece no bairro Restinga e atende o Grupo Marias, coletivo de mulheres do bairro.