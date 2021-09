Hospital é atingido por incêndio no episódio desta semana de 'Sob pressão'

Em Sob pressão, um curto circuito elétrico no Hospital Edith de Magalhães instaura o caos no episódio que será exibido excepcionalmente nesta quarta-feira (8). O incêndio faz com que o prédio tenha que ser evacuado, espalhando pacientes e funcionários pela calçada enquanto médicos se juntam aos bombeiros na tentativa de salvar a vida dos feridos.

Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano) estão em uma cirurgia quando o fogo começa. O médico é o primeiro a deixar o centro cirúrgico em busca de notícias de seu filho, que estava lá. Em seguida, a cirurgiã vascular sai preocupada ao perceber que o marido e o enteado não estão do lado de fora do hospital.

Décio (Bruno Garcia), que estava jantando fora com o namorado Kleber (Kelner Macêdo), é rapidamente acionado por Mauro (David Junior), chefe da emergência, para se juntar aos demais. Ele acaba preso com pacientes em um dos muitos andares do edifício.

Angustiado com a demora do companheiro, Décio entra no Edith de Magalhães em chamas e fica gravemente ferido em uma explosão. A falta de estrutura disponível e a urgência do caso fazem com que o médico Charles (Pablo Sanábio) tenha que realizar um procedimento cirúrgico no rapaz dentro da ambulância.

O programa da TV Globo vai ao ar nesta semana na quarta-feira em decorrência das Eliminatórias da Copa. Assim como nas temporadas anteriores, ao final de cada episódio, o público é alertado sobre a importância dos cuidados contra a Covid-19, além de receber cartelas informativas e dados sobre o tema abordado naquele dia.