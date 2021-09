Orquestra da Ulbra resgata o choro no concerto do 'Domingo clássico'

A Orquestra de Câmara da Ulbra resgata neste domingo (12), às 19h, as raízes da música brasileira com o choro no Domingo clássico de setembro. Com a participação do bandolinista Elias Barboza e regência de Tiago Flores, a apresentação gratuita acontece na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280).

O concerto tem início com a ária de Bachianas Brasileiras nº 5, seguida de Quarteto nº 1, ambas de Heitor Villa-Lobos. Na sequência, cinco conhecidos choros: Lamentos (Pixinguinha); Escorregando, Odeon e Apanhei-te cavaquinho (Ernesto Nazareth); e Noites cariocas (Jacob do Bandolim).

Os choros terão solo de Elias Barboza no bandolim. Compositor, arranjador, produtor e educador musical, o convidado já foi solista com diversas orquestras. É autor de três álbuns e vencedor do Prêmio Açorianos de melhor disco instrumental com Luminoso (2018).

O público do espetáculo será limitado a 350 pessoas. A apresentação da carteira de vacinação, com pelo menos uma dose, será obrigatória. Também haverá transmissão ao vivo pelo canal da Orquestra no YouTube.