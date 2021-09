'Raia 4' é tema de debate no ciclo 'O que é o cinema gaúcho?'

longa Raia 4, de Emiliano Cunha , será o tema de mais uma sessão do ciclo de conversas O que é o cinema gaúcho?, que tem a condução do professor e pesquisador Glênio Póvoas. O debate será realizado nesta quarta-feira (8), em sessão às 18h30min na Sala Eduardo Hirtz (Andradas, 736).

O programa, de encontros quinzenais, tem como objetivo refletir sobre as características, os temas e os caminhos do cinema gaúcho, em uma troca de ideias com os convidados e o público. Em Raia 4, o foco recai sobre a produção voltada para o público adolescente, destacando os dilemas típicos da idade e suas relações com a família e os amigos.

Na trama rodada em Porto Alegre, duas adolescentes de temperamentos distintos convivem no mesmo clube, onde treinam e se preparam para competições de natação. As diferenças de personalidade entre as duas se intensificam por conta das disputas na piscina e também na vida pessoal.

As protagonistas do filme são estreantes e foram selecionadas entre mais de 100 jovens nadadoras. O título de Cunha se destacou no Festival de Gramado de 2019, quando conquistou os prêmios do Júri da Crítica, Melhor Fotografia (assinada por Edu Rabin) e Melhor Longa Gaúcho.

O ciclo O que é o cinema gaúcho? integra o Festival Cinemateca Paulo Amorim, com patrocínio do Banrisul, Icatu Seguros e Rio Grande Seguros, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Até o final de 2021, o festival terá outras mostras especiais e prevê o início da modernização das salas Paulo Amorim e Norberto Lubisco. A Cinemateca Paulo Amorim – Espaço Banrisul de Cinema é uma instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac).