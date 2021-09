Orquestra Theatro São Pedro começa troca de ingressos para concerto

A Orquestra Theatro São Pedro apresenta neste domingo (12), às 18h, o espetáculo De Bach a Gnatalli. Com regência do maestro Evandro Matté, o concerto terá a participação dos solistas Diego Grendene (clarineta), Elieser Fernandes Ribeiro (trompete) e Tiago Linck (trompete).

No programa, obras de Bach, Vivaldi, Radamés Gnatalli, Murillo Santos e Nestor de Hollanda Cavalcanti compõem o repertório da noite. O convidado Grendene é clarinetista da Ospa e já trabalhou durante dois anos em um Conservatório na Bélgica.

Link, no trompete, já se apresentou nas principais casas de concerto no Brasil e no exterior. Fernandes Ribeiro, que também atua como trompetista, aprendeu a tocar o instrumento ainda na infância e é um dos membros fundadores do Quinteto Porto Alegre.