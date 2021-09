Sarau do Solar recebe o cantor e compositor nativista Mauro Moraes

O cantor, compositor e produtor musical Mauro Moraes é a atração do Sarau do Solar desta quarta-feira (8), às 18h30min. O espetáculo virtual com um dos grandes representantes da música regional gaúcha terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia (canal 11.2 na TV digital) e mídias sociais do Parlamento do Rio Grande do Sul (Facebook e YouTube).

O repertório, além de ilustrar a trajetória do compositor (com Milonga abaixo do mau tempo, Do fundo da alma, De bota e bombacha, Assim no más e Batendo cascos), convida a todos para um passeio cultural pelos festivais de música espalhados por todas as querências. Com 17 CDs e 1 DVD gravados com sua obra, Moraes foi vencedor da 31ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, da Tafona da Canção e Moenda da Canção.

Entre outros prêmios, recebeu troféus Açorianos de Música, entre eles como Melhor Compositor em Música Regional 1999, 2004, 2005 e 2007 e ainda por duas vezes Melhor Disco Regional. Em 2002, foi homenageado pela Câmara Municipal de Porto Alegre com o Prêmio Artístico Lupicínio Rodrigues pelo conjunto de sua obra cultural e arte rio-grandense. Em 2014, recebeu da Assembleia Legislativa do Estado a Medalha da 53ª Legislatura.

Como produtor, trabalhou nos discos de José Cláudio Machado, Luiz Marenco, João de Almeida Neto e Cesar Passarinho, Joca Martins e Wilson Paim, entre outros.

Na foto reproduzida acima, Mauro Moraes está com o músico Bebeto Alves em Uruguaiana, em cena do documentário Mais uma canção, de Rene Goya Filho.