Primeiro longa do porto-alegrense Bruno de Oliveira entra no catálogo da Amazon Prime

Inédito no circuito comercial, o longa gaúcho Os pássaros de Massachusetts já está disponível na plataforma Amazon Prime. Este título é a estreia de Bruno de Oliveira na direção de longas. Com o drama, o realizador aposta na reflexão para explorar o cotidiano de três jovens de Porto Alegre.

Durante três dias de inverno, Fernanda (Fernanda Detoni), Bruno (Bruno de Oliveira) e Sofia (Sofia Nóbrega) se encontram pelas ruas da Capital. Na trama, Sofia acaba de passar em um mestrado nos Estados Unidos. Ela faz amizade com Fernanda, que trabalha como costureira. Juntas, elas conhecem o fotógrafo Bruno em uma festa. O entrelace ocasional na vida leva os três protagonistas de 20 e poucos anos a descobrirem mais sobre cada um.

O filme Os pássaros de Massachusetts teve sua première no Festival de Cinema de Gramado em 2019, na Mostra de Longas Gaúchos. A produção é da B25, com distribuição da Elo Company.