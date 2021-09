Documentário sobre surfe narrado por Gabriel, O Pensador estreia nesta quarta-feira

A WSL Studios apresenta nesta quarta-feira (8), às 22h, na ESPN Brasil, sua primeira produção em formato longo no País: o documentário Brasil do surfe. A obra, dirigida por Felipe Marcondes e Loic Wirth, traz uma série de cenas e depoimentos emocionantes dos atletas que estão construindo sua história dentro do esporte.

As palavras do narrador, o cantor e compositor Gabriel, O Pensador, são destaque já na primeira cena: “O Brasil é tetracampeão do mundo. Definitivamente o Brasil é o país do surfe. Mergulhar nessa história é encontrar os personagens que fizeram os sonhos de milhares de surfistas no Brasil se tornarem realidade”.

A emoção ganha espaço ao longo de todo o filme, relembrando os momentos em que os brasileiros começaram a tomar conta do cenário mundial do surfe com nomes como Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Tatiana Weston-Webb e Adriano de Souza, o Mineirinho. O último, que agora se despede do esporte, recebe homenagens especiais no documentário. Miguel Pupo, Yago Dora, Jadson André e Filipe Toledo também participam da produção.

O filme resgata ainda alguns lances fascinantes da temporada do CT 2021, intercalando cenas de bastidores com depoimentos dos atletas da seleção brasileira. Por fim, o documentário é finalizado com as sábias e profundas palavras de Mineirinho: “São grandes performances e grandes conquistas, mas, no fim, está tudo nas coisas pequenas, aqueles pequenos momentos, as risadas, as resenhas, as tentativas de ser técnico um do outro. A gente é competidor e ao mesmo tempo amigos, na hora boa e na hora ruim. No fim a gente é meio como uma família grande”.

Na quinta-feira (9), a produção também será disponibilizada para exibição nas plataformas digitais da WSL na plataforma de streaming Star+.