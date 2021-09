Iecine lança laboratório de políticas públicas e projetos audiovisuais

Estão abertas as inscrições para o Laboratório de políticas públicas e projetos audiovisuais, coordenado pelo cineasta Pedro Guindani. O projeto é uma realização do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e do RS Criativo, instituições da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), com apoio da Cinemateca Paulo Amorim e do Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

A atividade é gratuita e começa em 06 de outubro, com 10 aulas em formato online, nas quartas-feiras das 9h às 12h. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário , até o dia 3 de outubro.

Serão disponibilizadas 30 vagas, com preenchimento por ordem de inscrição. Os interessados devem apresentar, no momento da inscrição, uma proposta preliminar de projeto voltado ao segmento audiovisual, tanto em relação à realização de obras quanto à estruturação de políticas públicas.