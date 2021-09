Glória Menezes volta a morar no Rio após morte de Tarcísio Meira

Após a morte de Tarcísio Meira, Glória Menezes, de 86 anos, vai voltar a morar no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada na manhã deste sábado (4) por Mocita Fagundes, nora da atriz.

"Hoje entramos na etapa dois. Mudança de ares sempre é bacana. Nossa rainha está indo para sua casinha no Rio! Cercada de amor, perto do mar. O Rio é alegre, é solar e ela está tri bem fisicamente. Lá, faremos muita ginástica, boas caminhadas e pegaremos um solzinho na praia", escreveu Mocita no Instagram.

Por causa da pandemia, Glória e Tarcísio se isolaram na fazenda da família em Porto Feliz, interior de São Paulo. O casal recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 no início de agosto. Ambos foram internados no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Tarcísio morreu no dia 12 de agosto , vítima de complicações da doença.

Glória se recuperou e teve alta poucos dias depois. "Tchau, Sampa. Até breve! Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço! Hoje 'minha casa' é itinerante. É nas minhas minifolgas do meu trabalho e onde a rainha estiver", afirmou Mocita na publicação.

A mulher de Tarcísio Filho comentou também que perdeu a mãe quando tinha 7 anos, e que foi adotada por Glória que a chama de "filha gaúcha". "O que ela e o Tarcisão fizeram pelo meu filho que enfrentou um grave problema de saúde - com um tratamento caríssimo (e eles mal nos conheciam) - me fez entender a extensão que o amor pode alcançar."

Anteriormente, Mocita já tinha dito que a família estava unida para tentar amenizar a dor de Glória pela perda do marido. "Por aqui, a família está unida, como uma engrenagem de amor. Cada um dá o melhor de si, num revezamento afetivo - com o único objetivo de amenizar a dor da nossa rainha".

Glória Menezes e Tarcísio Meira estavam juntos desde 1962. Em setembro de 2020, eles encerraram o contrato que tinham havia mais de 50 anos com a Globo.