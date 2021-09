Em lançamento mundial, TAG envia livro inédito de Paula Hawkins

A TAG - Experiências Literárias participa do lançamento mundial do novo livro de Paula Hawkins, autora que ganhou status de estrela em 2015, com o sucesso de A garota no trem. Nascida e criada no Zimbábue, a escritora se mudou para Londres em 1989, onde mora até hoje. Seu primeiro suspense psicológico foi um fenômeno global, publicado em mais de 40 idiomas, e vendeu 23 milhões de exemplares. A obra também foi adaptada para o cinema, em um filme homônimo estrelado pela atriz Emily Blunt.

O título seguinte, Águas sombrias, outro suspense psicológico, também foi best-seller internacional, figurando por quase dois anos na lista dos mais vendidos, do jornal Sunday Times. A terceira obra será enviada aos mais de 35 mil assinantes do kit da TAG Inéditos em setembro, quando também inicia a distribuição mundial do livro. Como de praxe, a TAG só revela o título do mês após todos os assinantes receberem a caixinha, que será composta de brindes pensados especialmente para a obra.

“Quando criamos a TAG Inéditos, em 2018, tínhamos exatamente este objetivo em mente, o de entregar aos assinantes da TAG, em primeira mão, uma obra ainda não publicada no Brasil e que fizesse parte de um fenômeno literário global. Passamos muito tempo negociando a publicação de um inédito de Paula Hawkins, e nos enche de orgulho compartilhar este momento único com os nossos associados”, afirma Rafaela Pechansky, editora da TAG.