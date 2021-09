Claudine Zingler lança site do projeto 'Etnografia poética do tabaco'

Tem lançamento, nesta segunda-feira (6), o site do projeto Etnografia poética do tabaco: a memória é uma corda bamba, da jornalista e escritora Claudine Zingler. “Eu nasci e cresci no Vale do Rio Pardo, em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz, respectivamente. Nessa região existe a predominância massiva da cultura do tabaco, gerando impactos muito significativos na vida das pessoas da região. Todo mundo que mora por aqui tem algum tipo de relação com o tabaco - desde algum parente que é agricultor até a pessoa mesmo que trabalha em uma empresa fumageira. O comércio todo se move ao redor do período da safra em que estamos. Olhando superficialmente parece que foi sempre assim, mas na verdade tudo isso foi surgindo a partir de um investimento maciço de dinheiro das multinacionais que se instalaram por aqui”, revela a autora.

No endereço claudinezingler.com.br , será possível acessar gratuitamente uma exposição virtual de poemas temáticos e uma série de entrevistas sobre fumicultura e seus aspectos históricos, sociais e políticos no Vale do Rio Pardo. O cultivo do tabaco para exportação é massivo na região, tendo iniciado com a chegada dos primeiros imigrantes germânicos.

Com a equipe de trabalho formada inteiramente por mulheres, a proposta foi contemplada pelo Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. O projeto também fornecerá informação confiável sobre a cultura do tabaco, a partir da publicação das entrevistas feitas com pessoas envolvidas nesta realidade de alguma maneira, disponíveis no site. Claudine entrevistou Fabiano Pisoni, coordenador de projetos da Cooperfumos, ligada ao Movimento dos Pequenos Agricultores, em Santa Cruz do Sul, Mateus Silva Skolaude, professor do curso de História da Universidade de Santa Cruz do Sul, Nilsa Machado, agricultora e dona de casa e o professor Rogério Leandro Lima da Silveira. Ele atua na pós-graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).