Guitarrista Eduardo Guedes se apresenta no 'Cena instrumental' da TV Brasil

A edição inédita do Cena instrumental que a TV Brasil exibe às 23h30min deste sábado (4) apresenta o guitarrista Eduardo Guedes. Acompanhado por Paulo Diniz (Bateria) e Bruno Repsold (Baixo Acústico), o instrumentista apresenta músicas de seu mais recente álbum, Dharma, lançado em maio de 2021.

As composições de Eduardo Guedes são marcadas, principalmente, pela improvisação. No programa, o guitarrista esbanja swing e criatividade nas interpretações, com caminhos melódicos que sempre levam ao inesperado e ao clímax.

Músico profissional há mais de 20 anos, Guedes foi inicialmente atraído para a guitarra rock. Mas, logo teve contato com discos e músicos de jazz, o que deu um novo rumo à sua carreira. A partir dali, a liberdade criativa do jazz passou a ser seu norte artístico. Atuante na cena musical carioca com diversas formações, Eduardo construiu seu estilo próprio, original, com um vocabulário musical que prioriza a improvisação e o ritmo.

Produção da TV Brasil apresentada pela jornalista e cantora Bia Aparecida, o Cena instrumental reúne instrumentistas consagrados e revelações da música instrumental brasileira para apresentações de jazz, rock, blues, regional, frevo, baião, choro, baladas e outros ritmos. Entre uma “jam session” e outra, os músicos batem um papo com Bia sobre suas trajetórias artísticas, projetos futuros e motivações.

Os shows e as entrevistas ficam disponíveis em tvbrasil.ebc.com.br/cenainstrumental. As apresentações podem ser conferidas, ainda, no aplicativo EBC Play, versões Android e iOS, e no site play.ebc.com.br.