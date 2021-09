Abre em Gramado mostra com 260 artistas que retratam a vida neste momento histórico

Trabalhos produzidos em diferentes continentes poderão ser vistos a partir deste sábado (4), às 11h, em Gramado, no Centro Cultural (Leopoldo Rosenfeld, 818) do município turístico da Serra, até 10 de outubro, com entrada gratuita. De 4 a 26 de novembro, a exposição será remontada em Porto Alegre, na Gravura Galeria.

Como artistas visuais de diferentes países e continentes retratam a vida neste momento histórico da humanidade? O Projeto Miniarte Internacional reúne 260 respostas pictóricas de artistas de 14 países, espalhados pelas Américas, Europa, Ásia e Oceania.

A produção coletiva dos artistas resultará também em um catálogo virtual de livre acesso que será disponibilizado oportunamente no site da Miniarte (www.miniartex.org), repositório dos catálogos de todas as edições do projeto (a de Gramado é a 40ª). Os artistas atenderam à convocatória deste ano do projeto internacional, lançada no início de abril, e produziram obras sobre o tema Vida. O homem, seus sentimentos, etnias, a fauna, a flora inspiraram grande parte dos trabalhos.

O número de participantes da Miniarte Vida é maior do que edições anteriores, que exploram temas como Verdade, Enigma, Verdade Virtual. Aderiram à iniciativa este ano artistas do México, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Espanha, Portugal, França, Nova Zelândia, Taiwan e Brasil.

As técnicas usadas foram variadas: pintura a óleo, acrílica, aquarela, sobre tela ou papel, desenho, fotografia, colagem, xilogravura, gravura em metal, litografia, esculturas em terracota, aço, bronze e outros materiais.

“O panorama que se oferece é colorido e instigante”, diz a artista visual e gestora cultural gaúcha Clara Pechansky, que criou o Projeto Miniarte Internacional em 2003 e desde então o coordena. “O público terá oportunidade de comparar tendências, já que as obras expostas sempre refletem o presente e cada artista busca enviar aquilo que produz de mais atual, mais significativo e com a melhor qualidade técnica.”

As obras são apresentadas em fotos de 14,5 x 14,5cm, expostas em ordem alfabética, permitindo a conexão de uma diversidade de influências culturais sem que se perca a individualidade de cada artista, explica Clara.