Mostra na Trensurb promove viagem pelo grafismo da cidade de Porto Alegre

A partir deste domingo (5), uma nova exposição itinerante irá acompanhar os usuários da Trensurb. Polaroides: Céu azul de Porto Alegre, trabalho do fotógrafo Nilton Santolin, chega aos monitores do Canal Você, instalados em trens e estações da empresa. Em vídeo contando com fotografias manipuladas e transformadas em ilustrações, Santolin faz uma viagem pelo grafismo da cidade de Porto Alegre, numa homenagem aos seus 250 anos. A exibição no metrô segue até 30 de setembro e o material também será divulgado nos perfis da Trensurb nas redes sociais.

Natural e morador da capital, Santolin relata que fotografa Porto Alegre há muitos anos, com foco principalmente na arquitetura. Ao longo desse tempo, ele diz ter percebido que “o céu de setembro e outubro é diferente”. Para a exposição Polaroides, ele transformou fotos de diversos pontos da Capital em desenhos e aplicou a eles o azul diferente do céu desses meses. Assim, transformando os registros fotográficos em linhas de arte, ele busca valorizar o grafismo da cidade através do desenho. “Gosto muito do grafismo que a cidade de Porto Alegre proporciona”, declara o fotógrafo.

“Nossa cidade tem estatuária e prédios que ajudam nessa construção”, afirma, dando exemplos como a Ponte de Pedra e a Casa de Cultura Mario Quintana – ambas retratadas na mostra. Nesse sentido, Porto Alegre “não perde em nada para as cidades europeias. A maioria das pessoas não percebe isso”, diz ele, que já fez uma exposição com proposta similar que destacou a cidade de Paris – porém apenas em preto e branco.

A nova mostra itinerante é uma repaginação e adaptação de uma exposição intitulada Porto Alegre é azul, realizada pelo fotógrafo em 2011. A exemplo do trabalho original, Polaroides traz imagens quadradas, no “padrão Instagram”. “Fotografando bem dentro de um quadrado, tu vais fotografar bem em um plano maior”, afirma Santolin. Ele destaca também a variação tonal das imagens, que captura a atenção de quem vê: “O fato da imagem ser descolorizada e aplicada uma cor, o monocromatismo do traço, e uma cor só no céu, é interessante porque cria um estranhamento e prende a atenção”.

Quanto à oportunidade de veicular seu trabalho em espaços da Trensurb, Santolin afirma que sempre teve vontade, principalmente após ver obras de amigos como Liana Timm, Bebeto Alves e Antonio Augusto Bueno. Ele comemora a chance de “mostrar a cidade de uma outra maneira” e levar aos usuários do metrô “um outro olhar” da Capital.

Sobre sua relação com Porto Alegre, o fotógrafo diz que ela é “de inteira cumplicidade”: “Porto Alegre te proporciona coisas inusitadas. Qualquer coisa que tu vais ver em outro lugar do mundo, tu vais ver em Porto Alegre, claro que de uma forma diferente”. Santolin diz que a cidade “tem que ser descoberta” e que há “coisas maravilhosas” em locais talvez menos explorados, como a zona Sul e a zona rural. Em seu trabalho, ele diz gostar de dar destaque “desde as belezas até as estranhezas e coisas diferentes da cidade”.