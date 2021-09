Documentário retrata os 70 anos da modalidade tiro de laço

O tiro de laço, que nasceu como brincadeira em 1951, é tema de documentário que estreia nesta sexta-feira (3), às 20h, em live na página oficial do Tiro de Laço Esmeralda/RS no Facebook. A atividade costumeira do povo campesino, que se converteu em modalidade esportiva, leva a representatividade do modo de vida tradicionalista gaúcho Brasil afora.

A prática foi criada por Alfredo José dos Santos e seus amigos onde atualmente fica localizado o município de Esmeralda. Em 2002, a cidade foi reconhecida como berço do tiro de laço no 47º Congresso Tradicionalista Gaúcho do MTG, realizado em Caxias do Sul.

Com o intuito de explicar a origem da modalidade, Caroline Silveira Pacheco, patroa do CTG Pioneiros do Laço, buscou aporte para resgatar e registrar essa história, evidenciando a participação feminina no meio tradicionalista e dando origem ao documentário 70 anos do tiro de laço - Esmeralda/RS.

A produção mostra com entrevistas épicas e retornos locais profundos um trabalho incessante de pesquisa e mais de 20 horas de filmagens coletadas. Depoimentos como o do Sr. Virgílio Lemos, que integrou o primeiro quadro de laçadores em 1951, faz parte da narrativa construída na obra.