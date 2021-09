Exposição de Van Gogh no Praia de Belas é prorrogada até 12 de setembro

Após grande sucesso, a exposição Vincent - paisagens de Van Gogh foi prorrogada e o espaço ainda pode ser visitado até domingo (12) no Praia de Belas Shopping (Av. Praia de Belas, 1.181). A mostra proporciona uma viagem imersiva pelas obras do pintor pós-impressionista holandês, considerado um dos maiores artistas visuais da história.

A exposição já recebeu mais de 10 mil pessoas que, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, encantaram-se com as oito estações temáticas do ambiente interativo. Além do sucesso junto ao público geral, o shopping reservou, em parceria com algumas instituições, horários de visitas exclusivos que vão ocorrer até o fim do evento.

O acesso é gratuito mas, mesmo assim, é necessário realizar agendamento prévio de ingresso pela plataforma ingresse.com, para evitar aglomerações. O Praia de Belas expõe ainda, no 3º piso, uma instalação em tamanho real (foto acima) que leva as pessoas diretamente para dentro da obra Quarto de Arles, quadro que retrata a pensão que o artista morou no interior da França.