Antônio Henrique Castilhos Karam lança seu primeiro livro nesta sexta-feira

Fazendo uma viagem ao interior da nossa existência, Antônio Henrique Castilhos Karam lança nesta sexta-feira (3) seu livro Enquanto a lua não vem. Com sessão de autógrafos marcada para às 18h, o evento acontece na livraria Taverna da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), sob curadoria de Betânia Maria Rodrigues Gonçalves.

Publicada pela Editora Insular, a obra de poesias marca sua estreia no mundo literário. O autor transforma em versos seus sentimentos e suas observações da vivência e da relação com a terra, fazendo fluir com facilidade os elementos da natureza, do campo, da relação telúrica, dos costumes, da contemplação e da imaginação.

Nascido em Bagé, o poeta e advogado tem contato com o fascinante mundo da literatura desde pequeno, sendo influenciado pela ampla biblioteca que seu pai tinha em casa. Além disso, um de seus primos costumava lhe trazer de Porto Alegre diferentes obras que ampliavam ainda mais o seu repertório, como Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos e Renato D’Arrigo.

Aos 60 anos, se aventurou também no universo da música, compondo e gravando um CD intitulado Inventário, em parceria com seu amigo e músico Frederico Viana.