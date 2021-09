Laura Dalmás lança seu primeiro single nesta sexta-feira

Ex-participante do 'The Voice', a gaúcha Laura Dalmás tem novo projeto autoral contemplado pela Lei Aldir Blanc. O álbum Minha essência, com data de lançamento prevista para janeiro de 2022, conta sua história através de oito faixas. Entre as canções, Ser criança ganha destaque sendo seu primeiro single a estrear nas plataformas, disponível a partir desta sexta-feira (3).

Natural de Carlos Barbosa, a jovem viu seu mundo mudar musicalmente depois de participar da quinta edição do programa musical da Rede Globo. Tendo como técnico Carlinhos Brown, Laura não chegou à final, mas ganhou muito carinho e um público fiel desde então.

“Ser criança fala sobre a gente se reencontrar, uma reflexão sobre quem fomos e somos. No clipe, a Laura adulta se encontra com a Laura criança pra mostrar esse reencontro com nossa essência mais profunda. E o que cada um encontra nesse lugar é único e pode ser revelador”, explica a artista. O videoclipe entra no YouTube neste sábado (4)

Composta e produzida por ela e por Cristian Sperandir, a música flutua entre o Pop e a MPB, gêneros musicais com os quais a cantora se identifica e busca referências.