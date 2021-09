Globoplay estreia com exclusividade drama médico canadense

Drama médico que retrata a rotina de cinco enfermeiros novatos no hospital St. Mary’s, em Toronto, estreia com exclusividade na plataforma do Globoplay nesta quinta-feira (2). Em Nurses: plantão enfermagem, os profissionais da saúde são apresentados a partir das cinco regiões mais importantes do corpo humano.

A série traz Grace (Tiera Skovbye), Wolf (Donald Mclean Jr.), Ashley (Natasha Calis), Nazneen (Sandy Sidhu) e Keon (Jordan Johnson-Hinds) sendo retratados, respectivamente, como o coração, o pulmão, o fígado, o cérebro e a coluna vertebral.

Vivendo o dia a dia do pronto-socorro no início de suas carreiras, eles precisam aprender a lidar com seus próprios dramas ao mesmo tempo que descobrem como devem cuidar dos seus pacientes.

O grupo logo percebe que cada um acrescenta algo único à equipe e, para sobreviver, é fundamental que eles consigam confiar uns nos outros.