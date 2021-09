Livro bilíngue reúne desenhos e histórias da cultura guarani

No Litoral Norte, está localizada a Aldeia Yvyty Porã, na Terra Indígena Guarani Barra do Ouro, conhecida entre os não indígenas como "Aldeia do Campo Molhado". Com um passado de resistência guarani, essa área demarcada há cerca de 30 anos, sendo uma das maiores terras indígenas exclusivamente guarani do Estado. Lá vive José Verá, autor do livro Nhemombaraete Reko Rã'i: fortalecendo a sabedoria (Riacho, 128 págs. R$ 60,00), que reúne seus desenhos e, para cada uma deles, histórias e ensinamentos da cultura guarani.

A inauguração da campanha de lançamento acontece neste sábado (4), na FAE - Feira dos Agricultores Ecologistas (Banca do Meio, na Rua José Bonifácio), às 10h. Durante este mês, a obra poderá ser adquirida pelo preço promocional de R$ 40,00 pelo site www.riacho.me/josevera. Em seguida, a publicação bilíngue português/guarani estará disponível na livraria Via Sapiens (Porto Alegre), no site do selo Riacho e também diretamente com o autor.

José Verá, de 71 anos, desenhista autodidata nasceu para a "contação de histórias". A Aldeia Serra Bonita (Yvyty Porã), situada entre os municípios de Caraá, Maquiné e Riozinho, serviu de inspiração e guia. "Eu escrevi aqui, dentro dessa casa, dentro da minha aldeia, no meio da minha família", relembra o artista. "Não saí para outro lugar. Eu recebi uma mensagem diretamente para mim", explica. Produzidos a lápis e caneta, os desenhos espelham a espiritualidade do povo Mbya Guarani e sua relação com a biodiversidade.

Mensagens sobre ecologia e vida em comunidade permeiam a obra. Com títulos como O Lua (Jaxy), O Sol (Kuaray), Nossa mãe verdadeira (Nhandexy anhetêngua), Erva-mate (Kaa) e Escola (Nhemboea), os temas do livro rendem lições para indígenas e especialmente para não indígenas. As histórias evidenciam a íntima relação que têm os povos indígenas com o território. E por isso trazem à luz a relevância que teve a luta travada pelos indígenas pela autodemarcação dessa área há três décadas.