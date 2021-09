Clara Pechansky e Liana Timm inauguram mostra em Gramado

As artistas visuais Clara Pechansky e Liana Timm comemoram 65 e 52 anos de carreira, respectivamente, com a exposição conjunta Duas mulheres de fino traço. A abertura será no sábado (4), às 11h, no Centro Municipal de Cultura de Gramado, onde ficará até 10 de outubro. Depois, a mostra percorrerá outras cidades do Interior.

Clara e Liana vão apresentar 30 desenhos a traço de nanquim, acrílica (como a obra Casal tocando Mozart, de Clara, na imagem ao lado), pastel, lápis de cor e colagem de tecido. As carreiras das duas se entrelaçam nos últimos 40 anos, e a paixão pelo desenho manteve-se sempre acesa. O amor aos grandes mestres das artes, à música, à literatura e as relações familiares constantes também permeiam as realizações da dupla.

As obras das reconhecidas artistas são acompanhadas por textos do jornalista e escritor Flávio Tavares (amigo de Clara desde a militância estudantil na década de 1950) e do crítico de arte Jacob Klintowitz, além de murais com escritos referentes à obra e ao estilo das duas artistas e depoimentos delas próprias.