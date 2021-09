Orquestra Villa-Lobos faz 'Concerto na calçada' no Moinhos de Vento

A Orquestra Villa-Lobos (OVL) levará música ao vivo, nesta quinta-feira (2), para a calçada da Estação do Banho (Padre Chagas, 238) a partir das 15h, ao ar livre. Com um repertório variado de choro, gênero de música popular e instrumental brasileira, que surgiu no Rio de Janeiro em meados do século XIX, o Grupo de Choro da OVL contará com Geyson William (violão), Thales Mença (cavaco e bandolim), Igor Keven (rebolo e cavaco) e Vítor Rogério (pandeiro).

Durante o Concerto na calçada, serão comercializados aromatizadores de ambiente com o selo OVL – produto gentilmente cedido pela Estação do Banho, cujo valor arrecadado será revertido para a orquestra. No local, também estarão disponíveis produtos do Allegro – bazar virtual da OVL, como ecobags, canecas, cadernetas, DVDs e o livro Música que transforma.

Para a maestrina e coordenadora da OVL, Cecília Rheingantz Silveira, “a parceria com a Estação do Banho é uma excelente oportunidade a fim de levar a música para as ruas novamente e reforçar a importância do projeto para Porto Alegre, pois ainda dependemos do apoio de políticas públicas para que possamos levar educação musical a centenas de crianças”.