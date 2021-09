A atriz e cineasta Bárbara Paz participa do programa 'Encontra'

Diretamente do seu apartamento em São Paulo, a atriz e cineasta Bárbara Paz conversa com Gisele Kato no programa Encontra, exibido nesta quinta-feira (2), às 22h30min, no canal Arte1. Na ocasião, a artista fala sobre o curta Ato, trabalho finalizado recentemente que será apresentado no Festival de Veneza em setembro.

No programa ela conta também como as artes visuais fazem parte do seu universo criativo e comenta ainda sobre a capacidade plural de alternar entre a cartilha de Antunes Filho e a linguagem clownesca dos Parlapatões, refletindo que foi só na pandemia que sentiu o vazio deixado por Hector Babenco.