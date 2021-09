'Globo repórter' desbrava paisagens norte-americanas em programa inédito

Recheado de aventuras, natureza deslumbrante e paisagens de tirar o fôlego, o Globo repórter desta sexta-feira (3) desbrava as belezas naturais dos Estados Unidos. A equipe visita Parque Yosemite, um dos mais antigos e preservados do País, faz escalada em uma formação rochosa de mais de 900 metros de altura e desce por corredeiras com muita emoção.

Felipe Santana conhece ainda o Death Valley, um dos lugares mais quentes do mundo com temperaturas que ultrapassam os 50 graus celsius, e o Parque Nacional da Sequoia, na Califórnia, que abriga árvores centenárias que chegam a cinco mil anos.

“Além de muita adrenalina do rafting e da escalada de dificuldade altíssima, o programa é com muita aventura, como o salto de paraquedas em cima do Parque Yosemite. Estava muito nervoso para pular e quando chegamos lá em cima, os instrutores me aconselharam a cantar para me acalmar. Colocar as duas pernas para fora do pequeno avião foi a parte mais difícil da aventura, mas certamente valeu cada minuto de tudo aquilo”, relata o repórter.

O programa, exibido na TV Globo logo após a novela Império, também é transmitido pela GloboNews aos sábados, às 21h, e aos domingos, às 17h.