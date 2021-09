'Sob pressão' aborda falta de sangue e HIV na terceira idade em novo episódio

Exibido excepcionalmente nesta quarta-feira (1) - devido às Eliminatórias da Copa -, o novo episódio de Sob pressão mostra os médicos Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade) correndo contra o tempo para salvar a vida de dois pacientes. Uma briga de torcedores durante um jogo de futebol provoca a queda da arquibancada, atingindo um casal do time adversário que namorava escondido embaixo dela.

Robson (Duny Lutch) chega primeiro ao hospital e precisa usar as últimas bolsas de sangue do estoque em uma delicada cirurgia. Juciele (Giulia Ayumi Iriê), que chega na sequência, também precisa de transfusão, mas não há mais unidades disponíveis na instituição.

A médica tenta mobilizar os pacientes para conseguir mais sangue, mas a rivalidade entre as torcidas ainda parece prevalecer. A trama dá início então a terceira edição da campanha de doação de sangue #correntesobpressão, que tem início nesta quinta-feira (2). A ação será realizada em 120 cidades do País com 140 pontos de coleta.

Ainda no episódio desta quarta, Vera (Drica Moraes) atende Esmeralda (Arlete Salles), que chega para uma consulta de rotina e descobre que é portadora do vírus HIV. A mulher desconfia que seu parceiro, Arnaldo (Ary Fontoura), seja o responsável pela transmissão e pede que ele vá ao hospital encontrá-la.

Ao final do episódio, assim como acontece em todos os outros, o público é alertado sobre a importância de manter os cuidados na prevenção da Covid-19, além de receber cartelas contendo informações e dados sobre os temas do episódio exibido.