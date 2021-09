Regente Ligia Amadio conduz concerto da Ospa neste sábado

A Casa da Ospa recebe neste sábado (4), às 17h, uma das mais destacadas regentes brasileiras. No concerto, Ligia Amadio conduz a orquestra através de grandes obras de Saint-Saëns e Tchaikovsky. O pianista André Carrara participa como solista do dia.

Uhuu As vendas virtuais para o espetáculo começam nesta quinta-feira (2) às 12h e seguem até sexta (3), às 11h59min, na plataforma. Os ingressos correspondem a 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue no dia do concerto.

Atual regente titular e diretora artística da Orquestra Filarmônica de Montevidéu, Ligia abriu caminho no difícil mercado da música de concerto para muitas outras mulheres, estando à frente de iniciativas que buscam a inclusão do público feminino na profissão.

Seguindo a linha de homenagens da Ospa a Camille Saint-Saëns, o concerto deste sábado apresenta uma peça menos famosa do compositor: a Sinfonia nº 2 em La Menor. A obra foi composta por ele em 1859 e estreou em Paris no ano seguinte sob a regência de Jules Pasdeloup.

A orquestra exibe ainda o trabalho de Piotr Ilitch Tchaikovsky com Concerto nº 1 para Piano e Orquestra, uma das mais populares do gênero. O solo ficará por conta do pianista André Carrara, que já foi premiado por sua interpretação dessa peça desafiante.