Mostra de longas abre programação do Frapa neste fim de semana

Voltado inteiramente ao roteiro cinematográfico e televisivo da América Latina, o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (Frapa) chega em sua 9ª edição. A programação online do evento, que se estende até outubro, tem início neste sábado (4) com a Mostra especial de longas.

Cada semana do mês de setembro será dedicada a um filme que ficará disponível gratuitamente no site do festival durante 24 horas, sempre a partir das 20h de cada sábado. Nas terças-feiras, o Frapa ainda realiza através de seu Facebook uma live com os respectivos roteiristas de cada uma das obras apresentadas.