Vinte anos de Balonê comemorados com festa neste sábado

Uma das baladas mais clássicas da noite porto-alegrense completa 20 anos de atividade. Mesmo com as limitações impostas pelo atual momento, a Balonê irá comemorar esse feito com um encontro no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) neste sábado (4), às 19h. Seguindo todos os protocolos de segurança, a celebração será embalada pelos DJs JZK, Roger Lerina e Tais Scherer.

Criada em 2001, a tradicional festa surgiu na capital gaúcha com um repertório de músicas da década de 1980. Em 2005 chegou a ganhar espaço no Planeta Atlântida e, desde 2006, oferece também uma pista alternativa com canções dos anos de 1990 nos eventos realizados no Ocidente.

A comemoração deste sábado acontecerá com capacidade limitada de público e todos os presentes deverão permanecer sentados durante a noite. A circulação, com uso obrigatório de máscara, será permitida apenas para compra de bebidas e idas ao banheiro.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla pelo valor de R$ 160,00 para mesa que comporta até quatro pessoas.