Instalação da Cia. Incomode-te tem temporada prorrogada no Multipalco

Instalação em formato de cristaleira, que reproduz a rotina de moradores de um condomínio durante a pandemia, Edifício Cristal segue na recepção do Multipalco Eva Sopher, ao lado do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº). A temporada foi prorrogada até 24 de setembro, com visitações gratuitas, que devem ser agendadas, entre segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30min às 17h30min, pelo e-mail [email protected]