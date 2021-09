Gravações da nova temporada de 'Chuteira preta' se encaminham para reta final

Porto Alegre é o principal cenário por trás da segunda temporada de Chuteira preta, série interpretada por artistas como Márcio Kieling, Edson Celulari, Zé Victor Castiel, Karin Roepke e Nelson Diniz. As gravações da produção, que começaram no dia 26 de julho, agora se encaminham para a reta final. A previsão de estreia é para 2022.

Classificado como dramédia, o seriado disponível no Prime Box Brazil e na Amazon Prime aborda o submundo do futebol a partir das experiências de um jogador que caiu na desgraça. Após os eventos surpreendentes do final da primeira temporada, a série muda de rumo e ganha novas tramas e personagens que serão desenvolvidos ao longo dos novos episódios.

Luiz Alberto Cassol, cineasta de Santa Maria que atuou como codiretor na temporada de estreia, assina agora a direção ao lado de Paulo Nascimento, idealizador do projeto . Segundo Cassol, a divisão igualitária das responsabilidades na produção tem fluído de maneira natural. “Nós conversamos e dialogamos muito, e isso fica expresso na hora de dirigir conjuntamente, falar com equipe, com elenco”, afirma.

As gravações da nova temporada, em razão da pandemia, funcionaram com uma dinâmica diferente. As leituras de roteiro e os primeiros ensaios aconteceram de maneira remota e as cinco semanas de captação presencial (em Porto Alegre, Guaíba e Jaguarão) foram organizadas de modo a respeitar o distanciamento e os cuidados sanitários.