Livros ilustrados infantis assinados por irmãs abordam natureza e cultura popular

Radicadas em Viamão, mas com os pés na cultura nordestina, as irmãs Carol e Amanda Senna lançam o projeto Luzeirim poético: versos de brincar e encantar. Os títulos Muitos mundos em um só, de Carol, e Adivinha quem é - pássaros em cordel, de Amanda, serão apresentados em live no sábado (4), às 19h, com as autoras, nos canais de YouTube e Instagram do projeto.

Na terça-feira (7), feriado, serão lançados os vídeos no YouTube e Instagram do projeto, às 16h e às 17h. Financiada pela Lei Aldir Blanc, pelo edital Marcopolo, a iniciativa permitiu o desenvolvimento de dois livros infantis ilustrados, sobre a natureza e a diversidade na cultura popular brasileira. Haverá distribuição gratuita de exemplares para pontos de leitura (bibliotecas comunitárias - ONG Cirandar) e secretarias de Educação de Viamão, Porto Alegre, Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha e Guaíba.

Carol e Amanda têm em sua linha do tempo familiar o afeto da cultura popular. Nascidas e criadas em Pernambuco, suas referências são repletas dessa cultura tão brasileira e tão representativa. A ideia é ampliar o repertório estético, poético e imaginativo para as famílias do Rio Grande do Sul, colocando foco na cultura popular, nas minorias, na diversidade do mundo lúdico das crianças, trazendo uma linguagem popular e viva aos livros. “A poesia popular traz a possibilidade do brincar com a palavra, tão cara ao universo infantil. As crianças bem pequenas são especialmente sensíveis e requerem conteúdo de qualidade que contemple suas necessidades. Percebemos a escassez na oferta nesse segmento e assim criamos nossas obras para contemplar este público”, afirmam as autoras.

O estabelecimento de iniciativas culturais voltadas a crianças, mas que também têm o potencial de tocar e envolver os adultos cuidadores favorece as relações e vínculos, reverberando de forma positiva para a vida daquele indivíduo e do meio social onde ele está inserido. “Os livros ilustrados são um potente instrumento de conexão com as crianças. A infância é alimentada por histórias, pelo brincar e pelas imagens significativas. No contexto atual de tamanho desafio para crianças e famílias, oportunizar arte, poesia, história e brincadeira de forma integrada, com conteúdo ligado à diversidade e aos elementos da natureza, sem dúvidas contribui para a promoção da vida de crianças e famílias”, complementam Carol e Amanda.