Concurso de contos tem inscrições abertas até sexta-feira

Destinado a contistas com mais de 18 anos, o 15º Concurso Nacional de Contos Josué Guimarães está com inscrições abertas até sexta-feira (3), às 17h. A edição deste ano integra a programação de homenagens ao centenário de nascimento do escritor que dá nome ao evento.

www.concursojg.com As inscrições, realizadas exclusivamente pelo site, englobam produções de contistas maiores de idade com obras publicadas, ou não, que apresentem textos inéditos que não tenham sido lançados na internet. Os vencedores do concurso receberão premiação em dinheiro, nos valores de R$ 4 mil (1º lugar), R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 1 mil (3º lugar), em cerimônia estimada para o mês de dezembro.

Os textos serão julgados por uma comissão designada pela coordenação das Jornadas Literárias, criada especialmente para isso. Entre os critérios de avaliação estão: qualidade literária, criatividade e originalidade, rigor técnico e coerência de linguagem.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Instituto Estadual do Livro do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade de Passo Fundo (UPF) e com apoio da prefeitura de Passo Fundo e da coordenação geral das Jornadas Literárias de Passo Fundo.