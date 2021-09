Curta! exibe documentário de Jorge Furtado e série com Djamila Ribeiro

O Canal Curta! traz produções reflexivas nesta semana. Na quinta-feira (2), às 20h30min, a Quinta do pensamento exibe a série Incertezas críticas com a participação da filósofa, escritora e ativista Djamila Ribeiro. O programa, dirigido por Daniel Augusto, é produção exclusiva do canal.

No episódio desta semana, as reflexões trazidas pela convidada se iniciam com o desenvolvimento do conceito de “lugar de fala”, tema do seu primeiro livro. Segundo ela, há uma exclusão de grupos sociais, como negros e mulheres, do cânone científico e filosófico. Essas vozes, originárias de pensamentos diferentes das maiorias brancas, devem coexistir e ser consideradas em suas especificidades.

Além disso, Djamila também analisa a questão racial no Brasil. A escritora ressalta que durante muito tempo prevaleceram teorias baseadas em uma noção equivocada de inferioridade racial, e que elas eram usadas para justificar a escravidão e a opressão contra os povos negros.

Na sexta-feira (3), às 22h20min, a Sexta da sociedade apresenta o clássico documentário O mercado de notícias, de Jorge Furtado, que mostra momentos marcantes da história do jornalismo. A obra entrelaça entrevistas feitas com 13 renomados profissionais da imprensa com minidocumentários e cenas da peça inglesa de 1625, escrita por Ben Jonson, que dá nome ao filme.

A produção aborda as controvérsias que ganharam destaque na mídia brasileira, acompanhadas de reflexões feitas pelos convidados. Eles falam sobre as transformações na profissão, nos veículos de comunicação e discutem ainda a respeito do o que é notícia de fato.